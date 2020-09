Der Gastronomie-Fachgruppenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, Peter Dobcak, berichtet von einer ersten schnellen Umfrage, wonach lediglich 60 Prozent der Besucher ankündigten, sich eintragen zu wollen. Dobcak befürchtet folglich Umsatzrückgänge und appellierte hörbar verärgert an die restlichen 40 Prozent: „Bitte beruhigt euch!“ Was sei schon dabei, wenn man Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bekannt gebe? „Das wird vier Wochen aufgehoben und dann weggeschmissen“, so Dobcak: „Was soll der Wirt denn sonst damit machen?“