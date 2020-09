Am Sonntag um kurz nach 13 Uhr beschädigte der 54-Jährige in der Klagenfurter Innenstadt zunächst das Metallgitter eines Lichtschachtes. Ein Passant (49) beobachtete ihn dabei und stelle ihn zur Rede. Daraufhin drohte ihm der Ältere, ihn umzubringen. Der 49-Jährige flüchtete in sein Büro, doch der andere Mann folgte ihm. Er schlug gegen die Eingangstüre und beschädigte diese.