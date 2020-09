Ein Hit zum Auftakt in Paris. Zwei Major-Champions kämpfen um den Einzug in die zweite Runde. Dominic Thiem prallt heute (zweites Match nach 11 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auf den Kroaten Marin Cilic. „Er steht zwar in der Weltrangliste nur um Platz 40“, erklärt Dominic, „aber er spielt viel besser als sein Ranking aussagt. Cilic hat die US Open vor sechs Jahren gewonnen. Er weiß genau, wie man einen Grand Slam zu spielen hat …“