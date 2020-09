Klagte über Schmerzen

„Wir haben keinen Streit gehört. Nachbar H. war zu unserem Sohn Daris immer nett. Dass er so etwas getan haben soll, überrascht uns“, erzählt Familie Elias K. und Berina S. mit Sohn Daris, Nachbarn des Verdächtigen. „Das Obduktionsergebnis liegt frühestens am Montag vor“, sagt Staatsanwältin Ulrike Breiteneder. Der beschäftigungslose L. dürfte schon mehrfach versucht haben, sich zu töten. „Er hat seit längerer Zeit über starke Schmerzen im Körper und am Bewegungsapparat geklagt“, so LKA-Chef Gottfried Mittlehner. Beide Freunde litten außerdem an psychischen Problemen.