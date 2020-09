Suarez wurde in der 70. Minute für Diego Costa eingewechselt, der gebürtige Brasilianer hatte in der 9. Minute das 1:0 erzielt. Dann netzte der 33-Jährige in der 85. und in der 93. Minute ein. Auch zwei andere Stürmer im Kader, Joao Felix (65.) und Marcos Llorente (72.), trafen.