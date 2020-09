Nicht nur, dass sich das Virus bei etwa zehn Grad und hoher Luftfeuchtigkeit am wohlsten fühlt - wir bleiben auch häufiger in Innenräumen. „Weiter Maske tragen, Händewaschen, Abstand halten, und bitte ja keine Hände schütteln - diese wichtigen Hygienemaßnahmen gelten unabhängig von den Temperaturen“, appelliert daher Prof. Dr. Michael Kunze vom Sozialmedizinischen Institut in Wien an die Vernunft.