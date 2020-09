Im Wahlkampf wird es immer auch ein bisschen skurril. So herrscht nun Verwirrung über Somaliland. Eine – nicht anerkannte – autonome Region in Ostafrika, aber, laut Kanzleramt, auch eine Provinz in Äthiopien. Kanzler Sebastian Kurz nannte in der wieder aufgeflammten Flüchtlingsdebatte mehrmals „Somaliland“, sagte, dort gewesen zu sein, und lud NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ein, mit ihm dort hinzureisen, um sich die Armut anzusehen.