Diana Krall - This Dream Of You

Die Bedeutung von Diana Krall für den stimmenbestimmten Jazz kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Dafür verantwortlich ist auch ihr langjähriger Produzent und Lebensmensch Tommy LiPuma, mit dem sie bis zu seinem plötzlichen Tod vor drei Jahren auch privat in inniger Freundschaft verbunden war. „This Dream Of You“ kann als letzte große Hommage an LiPuma betrachtet werden, denn dafür hat Krall noch einmal tief in den Archiven gewühlt und all jene Songs fertig herausgearbeitet, die im Zuge des letzten Albums „Turn Up The Quiet“ entstanden sind. Songs wie „But Beautiful“, „Autumn In NY“ oder das galante „How Deep Is The Ocean“ zeigt einmal mehr die reife und geradezu luxuriöse Herangehensweise der Künstlerin an ihr Werk. Besonders magischer Moment: Alan Broadbents Pianospiel auf „More Than You Know“. 7,5/10 Kronen