Positiver Ausblick auf den Herbst

Wie geht es weiter? „Für den Herbsttourismus inklusive der Herbstferien Ende Oktober bis Anfang November und darüber hinaus bleiben wir zuversichtlich. Wir halten uns die Daumen für stabiles Wetter, damit die Steiermark in allen Farben zwischen Lärchengelb und Weinblattrot leuchten kann“, so Neuhold. Besonders herausfordern wird dann der Winter - am Donnerstag wurden von der Regierung ja die „Spielregeln“ in den Skigebieten vorgestellt.