Sternstunde für Polizeihund „Boy“

Allerdings: In beiden Wohnungen wurde nur eine geringe Menge an Drogen sichergestellt. Wo also war das ganze Gift? Noch am selben Tag nahmen die Ermittler eine Lagerstätte im 21. Bezirk unter die Lupe. Und dort schlug die Sternstunde für „Boy“. Unter rund 1000 Containern, die als Lagerräume vermietet werden, erschnüffelte der vierjährige Rüde den richtigen! Insgesamt wurden Drogen aller Art - von Kokain über Speed bis hin zu Marihuana - mit einem Straßenverkaufswert von 400.000 Euro sowie knapp 50.000 Euro in bar und mehrere Waffen entdeckt.