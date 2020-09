Die zweite Corona-Teststraße in Wien ist am Donnerstagvormittag in Betrieb gegangen. Wie berichtet, wurde sie auf der Donauinsel errichtet, und zwar auf dem Parkplatz bei der Floridsdorfer Brücke. Vorerst umfasst die Kapazität etwa 1000 Tests pro Tag, dies soll jedoch nach und nach erhöht werden. Testen lassen dürfen sich Personen mit Symptomen - jedoch unter der Voraussetzung, dass sie mit dem eigenen Pkw kommen und keine Fahruntauglichkeit aufgrund auftretender Symptome vorliegt.