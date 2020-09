Bei den Metaller-KV-Verhandlungen hat es eine überraschend schnelle Einigung gegeben: Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten gleich in der ersten Gesprächsrunde am Montag ein Plus von 1,45 Prozent beim Lohn. Das gleicht exakt die Inflation der vergangenen zwölf Monate aus. Die üblicherweise richtungsweisenden Gespräche in der Metalltechnischen Industrie mit ihren 127.500 Mitarbeitern waren diesmal überschattet von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.