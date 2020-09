Er trifft und trifft und trifft - doch zufrieden war Erling Haaland mit sich in der letzten Saison nicht. „Ich hätte locker-leicht mehr als 50 Tore schießen können“, sagt der Dortmund-Star in einem Interview mit den „Ruhr Nachrichten“. Und das, obwohl der 20-jährige Norweger in 40 Spielen 44 Mal getroffen hatte.