Ein Verstorbener, zwei Personen noch immer in Behandlung

Ein Betroffener sei an Covid-19 verstorben, bei zwei deutschen Fällen sei die Erkrankung so schwer verlaufen, dass die Patienten teilweise heute noch in Behandlung sind und vielleicht an Dauerfolgen leiden werden. Bei einem vierten Betroffenen sei der Gesundheitszustand zwar wiederhergestellt, er müsse jedoch mit Spätfolgen rechnen.