Eine infizierte Person wurde am vergangenen Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am selben Tag verstarb. (Anmerkung: Eine weitere Bewohnerin des Pflegeheims starb - nach einem mehrtägigen Spitalaufenthalt - ebenfalls am vergangenen Freitag im Krankenhaus, war aber nachweislich nicht dem Corona-Virus infiziert.)