Polizei macht Gruppe mit Taliban-Verbindung verantwortlich

Die Polizei machte Gruppen, die mit den Taliban in Verbindung stehen sollen, für die Attentate verantwortlich. Die radikalislamischen Aufständischen stritten eine Beteiligung an den Tötungen ab.Die Taliban befinden sich derzeit in Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung. Die von den USA unterstützten Verhandlungen in Doha sind ein Meilenstein in dem 19-jährigen Konflikt, in dem zehntausende Menschen getötet und Millionen vertrieben wurden.