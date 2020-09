Auch dieses Jahr hat es wieder gezeigt: Durch den Klimawandel wechseln sich Trockenheit und Starkregen-Ereignisse immer öfter ab. Vor allem für die heimischen Landwirte stellt das eine große Herausforderung dar. Auch deshalb nehmen sie das Heft des Handelns jetzt wieder in die eigene Hand. In Kooperation mit Experten der Universität für Bodenkultur testen aktuell etwa Fachlehrer der Fachschule in Obersiebenbrunn verschiedene Bewässerungstechniken auf einer eigenen Versuchsfläche.