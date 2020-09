Der Nahrungsmittelhersteller Vivatis mit Sitz in Linz wagt Neues. Er beteiligt sich mit 45 Prozent am Startup Ecofly. Das Jungunternehmen aus Antiesenhofen ist auf die „Mast von Insekten“ spezialisiert. Aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege wird hochwertiges Protein erzeugt, das Fischmehl in Futter für Aquakulturen, aber auch in Tierfutter ersetzen kann.