Große Aufregung um Luis Suarez: Der Barcelona-Profi, dessen Wechsel zu Juventus Turin geplatzt ist, soll in der vergangenen Woche bei seiner italienischen Sprachprüfung in Perugia geschummelt haben. Nachdem bei dem Test Unregelmäßigkeiten aufgetaucht waren, leiteten die italienischen Behörden eigenen Angaben zufolge am Dienstag Ermittlungen ein.