Kehlkopf gebrochen

Am 25. Februar dürfte es über die medizinische Pflege der dementen Mutter wieder einmal Unstimmigkeiten gegeben haben. Der Sohn kam am Abend aus Linz in das elterliche Wohnhaus nach Enns. Als der Vater sich von ihm weggedreht habe, „fasste er ihn an der Schulter, drehte ihn zu sich und drückte zu“, beschrieb Staatsanwalt Andreas Pechatschek. „Die Kehlkopfhörner wurden gebrochen und es kam zu Staublutungen in den Augen“, zitierte er aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten. Der Sohn wandte „massive, erhebliche Gewalt an“.