Konrad betonte, dass man jene in der Volkspartei, „die so wie wir denken“, ermutigen wolle, das auch laut zu sagen. Er höre diese Stimmen in der ÖVP, obwohl die Partei „ziemlich hierarchisch“ geworden sei. Die Haltung der Bundesregierung will Konrad nicht allein darauf zurückführen, dass aktuell Wahlkampf in Wien ist: „Am 12. Oktober wird nicht alles anders.“ Mit Reden und Argumenten wolle er versuchen, diese Haltung zu ändern. „Wenn das Go da ist, genügen wenige Telefonate. Die Bereitschaft ist da, die Kapazität ist da“, betonte der ehemalige Raiffeisen-Generalanwalt, der sich abermals als Koordinator anbot.