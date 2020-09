In Wien soll es jetzt schnell gehen, sollte ein Coronavirus-Verdachtsfall an einer Schule auftreten: Demnächst würden mobile Teams ausrücken und mittels Gurgeltest Proben entnehmen, innerhalb von maximal 24 Stunden solle dann Klarheit darüber herrschen, ob der betreffende Lehrer oder Schüler tatsächlich infiziert ist. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) präsentierten am Dienstag ein entsprechendes Pilotprojekt.