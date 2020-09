Michael Ludwig, SPÖ

Kinder zu stärken, sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen und zu begleiten - das liegt uns ganz besonders am Herzen. Alle Kinder müssen dieselben Zukunftschancen haben! Sie müssen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, berücksichtigt werden. Deshalb haben 2019 über 22.500 Kinder und Jugendliche Ideen für die erste Wiener Kinder-und Jugendstrategie eingebracht. Damit machen wir Wien in den nächsten fünf Jahren zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt. Aber schon jetzt achten wir genau auf die Bedürfnisse von Kindern. Wenn am Ende des Schuljahrs das Geld für den Familienurlaub nicht reicht, bieten die „Summer City Camps“ kostengünstigen Ferienspaß genauso wie Lernförderung.