Ist der Mehrzweckhubschrauber etwa zu teuer?

Er ist mit bis zu 4,6 Tonnen Abfluggewicht deutlich schwerer als die ausgeschiedenen Mitbewerber von Airbus und Bell. Und jedes Kilo, das in die Luft muss, kostet - die Flugstunde wird bis zu 30 Prozent teurer als bei leichteren Hubschraubern. „Man übersieht aber gerne die Kooperationsmöglichkeiten“, erläuterte Ministerin Tanner die Betriebskosten. „Gerade bei Wartung und Weiterbildung - etwa an Simulatoren - können wir Synergien mit Italien nutzen und so die Betriebskosten senken.“