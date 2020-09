Einen Überblick über das vielfältige Schaffen der Künstlerin bietet der ORF in den kommenden Tagen mit einem Schwerpunkt: In einem 2017 entstandenen Film des TV-Porträtformats „Orte der Kindheit“ führt die gebürtige Wienerin, begleitet von Peter Schneeberger, im Rahmen des „kulturMontag“ am 28. September (23.30 Uhr in ORF 2) zu ihren Wurzeln im Wien der Nachkriegsjahre. Einblicke in ihr Berufs- wie Privatleben gewährt Mendt schließlich am 1. Oktober bei Barbara Stöckl um 23.10 Uhr, um 0.10 Uhr folgt Michael Kreihsls Komödie „Jetzt erst Recht!“ mit Peter Weck, dessen Geliebte Mendt verkörpert. „Die Mendt“ gibt es aber auch in Serie: Samstags wiederholt ORF 2 um 13.30 Uhr Folgen von „Dolce Vita & Co.“.