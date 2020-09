An diesem Beispiel erkennt man, dass das Gesundheitssystem in der Ukraine offenbar schwer in der Krise ist: Die Ehefrau eines Patienten, dem beide Beine amputiert wurden, musste die Gliedmaßen selbst mitnehmen und entsorgen. Die Begründung des Spitals: Die Entsorgungsanlage sei geplündert worden und die Anschaffung einer neuen sei zu kostspielig.