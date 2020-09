Gespräch mit Staff-Mitglied

Eine Reaktion, die Klopp auf die Palme brachte. „Seid ihr verrückt? Wir machen sowas niemals, okay“, schrie der Liverpool-Trainer in Richtung seiner Bank. Nach dem Spiel nahm Klopp zu dem Vorfall Stellung und stellte klar: „Es war keiner meiner Ersatzspieler, aber ein anderes Staff-Mitglied und ich habe ihm schon gesagt, was ich darüber denke und er versteht das. Aber in diesem Moment ist das etwas, das ich nicht sehen will.“