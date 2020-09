Vojtech sagte am Montag gegenüber Journalisten, dass er Premier Andrej Babis seine Resignation bereits übermittelt habe. Babis nahm den Rücktritt seines Parteikollegen mit „Verständnis“ an und dankte ihm für die geleistete Arbeit. Vojtech habe die erste Welle der Epidemie „unglaublich gut“ gemeistert, erklärte Babis via Twitter. „Ich verstehe, dass es für ihn zu viel gewesen sein muss, dass er von Politik und Medien angewidert war und sich zum Rücktritt entschlossen hat“, so der Regierungschef.