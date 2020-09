Es hagelte Absagen und Mitarbeiter wurden am Telefon beschimpft

Die Folge: Bereits am Tag nach Bekanntwerden des Clusters hagelte es in dem kleinen Theater an der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf haufenweise Absagen; ein Konzert am Dienstagabend besuchten lediglich 16 Gäste - Sitzplätze im Saal des TAG gäbe es corona-bedingt reduziert für insgesamt 61 Personen. Mitarbeiter des TAG wurden am Telefon zum Teil wüst beschimpft. Tenor: Wie könne es das Theater wagen, trotz Corona-Cluster überhaupt an Aufführungen zu denken.