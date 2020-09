„Eigentlich ist die Schaffung von Medizin-Studienplätzen Sache des Bundes“, ruft Landeschef Hans Peter Doskozil in Erinnerung. Und weiter: „Wir nutzen im Burgenland alle Spielräume, um die wohnortnahe ärztliche Versorgung trotz einer bevorstehenden Pensionierungswelle bei Landärzten auch für die Zukunft gewährleisten zu können!“ Bereits im Vorjahr starteten sechs angehende Ärzte unter diesen Bedingungen ihr Studium, weitere sechs folgen heuer. Auch sie wurden im Rahmen eines Auswahlverfahrens aufgrund einer von der DPU ermittelten Reihung ausgewählt. Die Abwicklung und Finanzierung der Studiengebühren erfolgt durch eine interne Regelung zwischen Land und Uni – für die Studierenden fallen keine Kosten an. Sie müssen sich aber vertraglich verpflichten, nach Absolvierung ihres Studiums mindestens fünf Jahre lang den Arztberuf im Burgenland auszuüben – entweder in einer burgenländischen Krankenanstalt oder als Kassenvertragsarzt im Landesgebiet. Laut Kooperationsvereinbarung werden für das nächste Studienjahr weitere fünf Studienplätze ausgeschrieben.