„Krone“: Ampel & Co. - beim türkis-grünen Corona-Management ging zuletzt einiges schief. Sind Sie zufrieden?

Johanna Mikl-Leitner: Das Wichtigste in so einer Krisensituation sind Geschlossenheit und Klarheit in der Kommunikation, damit die Menschen Vertrauen in die gesetzten Maßnahmen haben. Das vermisse ich zurzeit. Zu Beginn der Krise ist das gut gelungen, in den letzten Wochen aber immer weniger. Das führt zu Recht zu großen Irritationen bei den Menschen - sie kennen sich nicht mehr aus. Umso wichtiger sind für den Herbst klare Regeln und ein gutes Zusammenspiel, auch mit den Ländern. Denn die Zahlen werden sicher steigen.