„Wir müssen Österreich bewegen, die Vereine in die Schulen und Kinder damit zum Sport bringen“, so der ehemalige Leistungsschwimmer, der in der Staffel sogar einen Staatsmeistertitel holte. „Wenn wir die Leute nämlich in Bewegung halten, gelingt es uns, etwa Krankheitskosten zu reduzieren. Es gibt Studien, wonach dadurch mehrere Hundert Millionen Euro pro Jahr eingespart werden können!“