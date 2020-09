Zahlreiche Maßnahmen nach weiterem Steigen der Infektionsfälle

Weltweit sind die Infektionszahlen aufgrund der Corona-Pandemie weiter im Steigen, zahlreiche Maßnahmen müssen getroffen werden. So müssen sich die Menschen in Israel von Freitag an mit einem dreiwöchigen Lockdown arrangieren. Die Maßnahme soll die Zahl der Corona-Fälle in dem Land eindämmen - die täglichen Neuinfektionen waren zuletzt wiederholt auf Rekordwerte gestiegen. In Österreich werden die Maßnahmen ab Montag erneut verschärft.