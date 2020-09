Konkret wurden im Burgenland Eisenstadt-Stadt, Rust-Stadt und Eisenstadt-Umgebung, in Kärnten der Bezirk Villach-Stadt, in Tirol der Bezirk Imst sowie Salzburg-Stadt als Gelb bewertet. In Niederösterreich wurde der Bezirk Zwettl von Gelb auf Orange („hohes Risiko“) hinaufgesetzt. Alle anderen Bezirke blieben in der Einschätzung unverändert, teilte die Kommission mit.