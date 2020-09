In ganz Kärnten kam es in der Nacht zu teils heftigen Unwettern mit einem hohen Blitzaufkommen. Zehn Mal mussten die Wehren laut Landes Alarm und Warnzentrale ausrücken. Es gab mehrere Überschwemmungen von Garagen und Kellern, ein Baum fing in Krumpendorf wegen Blitzeinschlag zu brennen an.