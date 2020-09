Angesichts der riesigen Mengen, die das im Wahlkampf stehende Wien für eine Gratis-Grippeimpfung eingekauft hat (400.000 Dosen), fordert Haberlander eine bessere bundesweite Koordinierung der Vergabe von Arzneimitteln, also nicht nur in Sachen Grippe: „Es gibt ja mehr sensible Medikamente.“