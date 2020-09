Gehtraining am Lokomat

Aktuell wird er an der Uniklinik für Neurologie behandelt. Ein Lokomat, ein robotergestütztes Gerät für hochrepetitives und maximal physiologisches Gangtraining, soll ihn dort am Weg in die Normalität unterstützen. Corin Konradsheim absolviert damit derzeit – neben anderen Therapien – zweimal pro Woche ein Gehtraining an der Uniklinik .