Der junge Demir brachte mit seiner Einwechslung in der 81. Minute frischen Wind in die Rapid-Offensive und bewies, warum er als einer der größten, wenn nicht die größte Nachwuchshoffnung im österreichischen Fußball gilt. Die Krönung: Das Tor in der 90. Minute, welches ihm zum jüngsten Österreicher macht, der in einem europäischen Wettbewerb anschreiben konnte. Das Mega-Talent war gerade einmal 17 Jahre 3 Monate und 13 Tage alt. Damit unterbot der die bisherige Bestmarke um mehr als sieben (!) Monate.