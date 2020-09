Bei den 764 Fällen, die innerhalb der vergangenen 24 Stunden landesweit verzeichnet werden mussten, handelt es sich um den höchsten Wert an Neuinfektionen an einem Dienstag seit Beginn der Coronavirus-Krise. Die Zahl der Neuinfizierten in der Bundeshauptstadt lag am Dienstag bei 400, mehr als die Hälfte der neuen Fälle wurden also in Wien gemeldet.