Michael Ludwig, SPÖ

In Wien haben alle unabhängig von Herkunft, Religion und Neigung dieselben Chancen. Denn eine Gesellschaft, wo man Seite an Seite für die gleichen Rechte aller eintritt, ist eine Gesellschaft, in der sich alle zu Hause fühlen. Aber dieses gute Miteinander funktioniert nur mit Respekt und Rücksichtnahme. Das gilt für das Zwischenmenschliche genauso wie für das Leben in einer Millionenstadt. Deshalb werden wir noch mehr darauf pochen, dass sich alle an die Spielregeln des Miteinanders halten. Klar ist: Die Menschenrechte und unsere demokratischen Grundwerte sind nicht verhandelbar. Und wo es Probleme gibt, werden diese benannt und Lösungen angegangen. Integration beginnt in Wien ab Tag 1.