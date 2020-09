Lewis Hamilton zeigte beim Grand Prix der Toskana einmal mehr seinen politischen Einsatz und seine Vorbild-Rolle im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung. Der Brite trug sowohl vor dem Start des Rennens als auch bei der Siegerehrung ein Shirt mit der Aufschrift: „Arrest the cops who killed Breonna Taylor“ (Deutsch: „Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor töteten“). Auf der Rückseite stand „Say her name“ („Sagt ihren Namen“).