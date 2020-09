Dramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag bei einem Wohnungsbrand in der Schrankenberggasse in Wien-Favoriten abgespielt. Wie ein „Krone“-Leserreporter berichtete und die Polizei in der Folge bestätigte, sprang ein Mann noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus einem Fenster im dritten Stock, um den Flammen zu entkommen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.