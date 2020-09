Häufig mit höchst unangenehmen Folgen, wie HNO-Facharzt und Gesichtschirurg Univ.-Prof. Dr. J. S. Hamzavi vom Evangelischen Krankenhaus in Wien warnt: „Wir versorgen immer mehr Patienten mit tief reichenden Hautdefekten, die sich nur noch recht kompliziert reparieren lassen!“ Unbehandelt droht beispielsweise Entstellung des Gesichtes. Dort treten nämlich vier von fünf Basaliomen auf. Ao. Univ.-Prof. Dr. Rainer Kunstfeld von der MedUni/AKH Wien: „Dieser Krebs wächst lokal zerstörend und kann die Entfernung größerer Gewebeanteile erfordern. Man sollte also mit der Therapie nicht lange warten! Das Basaliom dringt in die Tiefe vor und kann zum Beispiel den Ohrknorpel, aber sogar Nerven irreparabel schädigen.“ „Je nach Größe des Tumors und nach der befallenen Stelle führt mitunter kein Weg daran vorbei, Teile des Ohres oder der Nase zu entfernen. Denn weißer Hautkrebs kann nur chirurgisch zur Gänze saniert werden“, ergänzt Prof. Hamzavi. In jedem Fall muss ausreichend viel gesundes Gewebe entfernt werden. Prof. Hamzavi: „Das erfordert aufwändige Techniken, um gerade im Gesicht kosmetisch gute Resultate zu erzielen.“