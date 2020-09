Während die Migranten in den Trümmern nach ihren Besitztümern suchten und versuchten, sich notdürftige Unterkünfte auf den nahe gelegenen Feldern zu errichten, kündigte der stellvertretende griechischen Migrationsminister George Koumoutsakos an, dass 3000 Betroffene vorübergehend in Zelten untergebracht werden können.