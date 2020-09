Zu den Rauschgift-Vorwürfen zeigte sich der Kosovare großteils nicht geständig - lediglich die Übergabe von 400 Gramm Cannabis gab er zu. Sonst meint er: „Es ist ein Spiel der Polizei.“ Laut einem widerspenstigen Häftling prahlte der Kosovare mit seinen Polizei-Kontakten, soll sogar Geschäfte mit Behörden gemacht haben. Zudem kannte der Angeklagte einen mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos: Einen in U-Haft sitzenden Serben, der per Videoschaltung erklärte, den Kosovaren vor zehn Jahren kennengelernt zu haben. In der Polizei-Stube. Weil auch er Informant war. Drogen sollen aber kein Thema gewesen sein. Die Richterin vertagte auf 23. Oktober, um Zeugen zu hören - darunter einen Ermittler.