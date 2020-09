Saisonaler Effekt am Arbeitsmarkt kommt

Aschbacher rechnet in den nächsten Wochen mit saisonalen Effekten am Arbeitsmarkt. Trotz eines erfreulichen Trends „stehen wir in diesem Ausnahmejahr vor einem herausfordernden Herbst“, so die Ministerin, die im Herbst und Winter steigende Arbeitslosenzahlen erwartet.