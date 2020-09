Die Lage ist jedenfalls dramatisch, und mit Blick auf Herbst und Winter ist keine Besserung in Sicht. Öffentliche Institutionen sind dringend gefordert, zusätzliche Lehrlings-Ausbildungsplätze zu schaffen - sonst droht ein weiterer Rückstau. Denn die Privatwirtschaft scheint in der derzeit angespannten Situation nicht in der Lage, genügend Lehrstellen anzubieten - im Gegenteil, derzeit fehlen Tausende Ausbildungsplätze für junge Menschen in ganz Österreich.