Während sich das ÖFB-Team nach dem Sieg gegen Norwegen auf das Nations-League-Duell mit Rumänien am Montagabend vorbereitet, genießt Bayerns Triple-Sieger David Alaba noch die Zeit mit seinen Liebsten. Zusammen mit seiner Herzdame Shalimar Heppner sandte er am Sonntag in den sozialen Medien paradiesische Urlaubsgrüße.