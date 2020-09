Der Rettungswagen krachte frontal in die linke Seite des Pkw, der durch den Aufprall ein Verkehrszeichen touchierte und in einem Graben landete. Der Rettungswagen kam laut Polizei rund 30 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stillstand. Die 45-jährige Pkw-Lenkerin wurde durch den Unfall verletzt, die Einsatzkräfte bargen sie aus dem Fahrzeug und lieferten sie in die Innsbrucker Klinik ein.