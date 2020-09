„Krone“: Herr Bürgermeister, wir wollen von allen Spitzenkandidaten wissen, welcher Ort in Wien für sie der hässlichste ist. Sie haben uns zum Nordwestbahnhof-Areal geladen. Lassen Sie mich raten: Sie werden sagen, wie schiach der Ort ist und wie wunderschön Sie ihn gestalten werden.

Michael Ludwig: Ich würde da sogar noch ein bisserl mehr in die Tiefe gehen. Ich habe diesen Standort gewählt, weil es eine Reihe von Ereignissen gegeben hat, die zu den schwarzen Zeiten unserer Stadtgeschichte gehören. Da ist zum einen das Attentat im Jahr 1913 auf den sozialdemokratischen Politiker Franz Schuhmeier, der vom Bruder des christlich-sozialen Politikers Leopold Kunschak, Paul Kunschak, ermordet worden ist. Es gab dann 1927 einen Pistolen-Attentatsversuch auf den legendären Bürgermeister des Roten Wien, Karl Seitz. Im März und April 1938 haben auch viele Nazi-Größen in der Halle des Nordwestbahnhofs Reden gehalten. Ich sehe an diesem schrecklichen Ort aber auch eine sehr positive Perspektive für die Zukunft. Wir werden hier eines der letzten großen Stadtentwicklungsgebiete in Wien errichten, das rund 44 Hektar groß sein wird.